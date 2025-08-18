Программа по оборудованию квартир под индивидуальные потребности ветеранов боевых действий стартовала в октябре 2024 года

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Жилье порядка 180 ветеранов боевых действий адаптировали с прошлой осени в ДНР при содействии филиала фонда "Защитники Отечества", сообщила журналистам заместитель руководителя филиала по социальному сопровождению Светлана Шевякина.

"На сегодняшний день у нас адаптация жилья завершена и подписаны акты выполненных работ 178 ребятам. Мы себе ставили такую задачу - провести адаптацию у 200 ребят. Сейчас уже цифра немного больше, мы планируем, что еще около 50 адресов мы до конца года сможем освоить, и наши ребята будут жить в комфортных условиях", - сказала Шевякина.

Она добавила, что программа стартовала в октябре 2024 года. Ее цель - оборудовать жилье под индивидуальные потребности подопечных фонда. Перечень оборудования включает более 80 позиций, начиная от средств для автоматического открывания окон до комплекса "Умный дом". Для колясочников проводят расширение дверных проемов.

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в республике в мае 2023 года. Кроме прочего, он помогает в оформлении статуса ветерана боевых действий, лечении и реабилитации, протезировании, предоставляет юридическую и психологическую помощь.