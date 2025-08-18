Также киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский зоопарк начал праздничную неделю в честь дня рождения панды Катюши, которой исполнится два года 24 августа.

"Сегодня прошел первый день недели празднования дня рождения нашей Катюши, - говорится в сообщении зоосада в Telegram-канале. - Сегодня малышке вручили первые бамбуковые подарки, гвоздем программы стал телескоп. Также состоялись беседы с кипером, экскурсия "Гости из поднебесной", игра про панд, мастер-класс и демонстрация фильма про Катюшу "Первая в России".

Ранее сообщалось, что на протяжении праздничной недели Катюше будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт.