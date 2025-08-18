В комиксах отражены личные и профессиональные качества военнослужащих, этапы их боевого пути, достижения и подвиги, сообщили в администрации главы региона

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Молодые художники в Дагестане представят анимированные работы в рамках творческого проекта о героях СВО. В рамках проекта молодые художники расскажут истории участников СВО в формате комиксов, сообщает администрация главы региона.

"Уникальный творческий проект о героях СВО реализуют в Дагестане. Команда художников "Живой карандаш" рассказывает истории участников специальной военной операции в формате комиксов. В работах отражены личные и профессиональные качества военнослужащих, разные этапы их боевого пути, достижения и подвиги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу молодых художников поддержал Сергей Меликов. Ранее проект на личной встрече с главой республики представил его автор - Гамид Алибеков.

"Все работы будут анимированы и показаны на будущей выставке в Махачкале <...> с приглашением почётных гостей и родственников участников СВО. Чтобы глубже проникнуться историями военнослужащих, авторы проекта лично встречаются с героями и их близкими. Так, уже состоялась встреча с Аидой Примовой - матерью кавалера двух орденов Мужества Руслана Примова. В 2022 году в поселке Деревецкая Руслан спас многодетную семью во время вражеского обстрела", - добавили в администрации.