Территорию передадут на баланс города, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Пустырь в спальном районе Севастополя, где в античности располагался сельскохозяйственный пригород древнего города Херсонеса Таврического, передадут на баланс города и обустроят там тематическую пешеходную зону, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Публикацию он сделал по итогам работы в Севастополе министра культуры РФ Ольги Любимовой. Одним из объектов, который они осмотрели, стало недавно построенное фондохранилище для Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический". Оно возведено в зеленой зоне в спальном районе около Античного проспекта, где во время бытования Херсонеса располагалась хора - предместье, разделенное на сельхозучастки с усадьбами. В настоящее время там сохранена часть древней дороги, а в конце 2024 года при археологических раскопках, предварявших строительство проезда около фондохранилища, были обнаружены объекты одной из усадеб.

"Договорились, что подготовим обращение, чтобы часть хоры Херсонеса, примыкающая к строящейся дороге, была передана городу. Мы проведем археологические исследования, чтобы в дальнейшем создать пешеходную зону. Так мы решим долгоиграющую проблему с разделением микрорайона на две части. Город заинтересован, чтобы как можно быстрее весь микрорайон получил законченный вид", - написал Развожаев.

Он отметил, что благоустройство участка хоры, как ожидается, произойдет при методической поддержке Министерства культуры РФ и "Херсонеса Таврического".

О фондохранилище

В начале 2025 года правительство РФ сообщило о завершении строительства нового трехэтажного фондохранилища "Херсонеса Таврического" площадью 2,5 тыс. кв. м. Новое здание понадобилось музею-заповеднику, более 100 лет работающему на городище Херсонеса, так как после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуострове проходили масштабные археологические раскопки, в том числе крупнейшая в отечественной истории экспедиция на месте южного пригорода Херсонеса. За эти годы коллекция пополнилась десятками тысяч новых экспонатов, которые сложно разместить на имеющихся площадях.

Сейчас, после осмотра объекта вместе с Любимовой, Развожаев подчеркнул, что в новом здании появится "совершенно потрясающее пространство".

"Помимо фондохранилища, в здании есть научно-исследовательский блок, лекторий и два экспозиционных зала. На территории находится лапидарий - коллекция образцов античного искусства, здесь же предусмотрены площадки для проведения выставок и зона отдыха с навесами. Создание такого культурного учреждения - важнейший шаг для развития микрорайона: в районе Античного проспекта не так много мест, где можно с семьей провести выходные, сходить на выставку, поучаствовать в мастер-классах и купить сувениры. Да и для всего города - это новый предмет гордости", - пояснил губернатор.

Он добавил, что также в музее-заповеднике впервые появится археологический центр для занятия с детьми разных возрастов.

"Конечно, в "Херсонесе Таврическом" всегда уделяли ребятам много внимания, но именно детский центр создают впервые. Для самых маленьких будут доступны интерактивные песочницы и "археологические" активности с кинетическим песком, а для тех, кто постарше, будут проводить лекции и через интерактив рассказывать об истории Херсонеса, Севастополя, Крыма, России", - уточнил Развожаев.