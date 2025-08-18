Газораспределительная система по Республике Ингушетия включает газораспределительные сети общей протяженностью свыше 3 тыс. км и 720 пунктов редуцирования газа

МАГАС, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены к 2026 году полностью завершить работы по технической газификации республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"К 2026 году будет полностью завершена техническая газификация республики. Уже идет реконструкция ГРС "Кантышево" и строительство нового газопровода к ГРС "Назрань-2". Наша цель - чтобы в каждом доме, школе и больнице Ингушетии было стабильное и безопасное газоснабжение", - написал Калиматов.

По его словам, за последнее время в рамках этой работы проведена работа по замене ветхого газопровода в Сунженском районе.

"Специалисты АО "Газпром газораспределение Назрань" проложили 59 км новых газопроводов, подключили более 950 домов, а до конца сентября еще 250 семей получат надежное газоснабжение. Особое внимание уделяем догазификации: в Сунженском районе уже подключили 766 домов, а для упрощения процедуры работают мобильные пункты оформления. Важно, чтобы каждая семья, особенно участников СВО, могла без лишних препятствий получить доступ к голубому топливу", - добавил глава региона.

Газораспределительная система по Республике Ингушетия включает газораспределительные сети общей протяженностью свыше 3 тыс. км и 720 пунктов редуцирования газа.