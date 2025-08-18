Татарстан станет одним из центров развития ИИ и беспилотных технологий

Республика ставит цель по внедрению искусственный интеллект во все сферы жизни, сообщила вице-президент Академии наук региона Лейсан Абзалилова

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Татарстан планирует стать одним из центров развития искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных технологий. Республика ставит цель по внедрению ИИ во все сферы жизни, сообщила вице-президент Академии наук Татарстана Лейсан Абзалилова на международном форуме "Ростки" в Казани.

"В Республике Татарстан мы видим свою миссию в том, чтобы стать одним из центров развития доверенного ИИ и беспилотных технологий. Для этого мы опираемся и на научный потенциал, который имеется в наших университетах и научных центрах. Это Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, Университет Иннополис и наши научно-координационные центры. Мы создаем полигоны для испытаний, поддерживаем молодежные инженерные команды, развиваем региональную инфраструктуру - от стартапов и инновационных компаний до образовательных инициатив", - сказала она.

Под доверенным ИИ подразумевается создание надежных систем, работа которых полностью понятна и безопасна. Абзалилова подчеркнула, что под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова республика ставит амбициозные цели по внедрению ИИ во все сферы жизни - от экономики и транспорта до медицины и образования.

Абзалилова выразила уверенность, что успех в этой области возможен только при тесном взаимодействии науки, государства и бизнеса, а также при ответственном подходе к внедрению инноваций. Академия наук Республики Татарстан готова стать активным участником этого процесса и внести свой вклад в развитие перспективных технологий, добавила она.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

