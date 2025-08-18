На Северо-Западе России жара сменится теплой погодой

Ожидаются дожди и грозы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Летняя жара сменится теплой погодой с "дыханием осени" в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщили ТАСС в региональных метеослужбах.

В северных регионах СЗФО, таких как Ненецкий автономный округ (НАО), Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях жаркая для этой территории погода закончилась с первой половиной августа. В регионах ожидаются дожди и ливни, при которых температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов. В ясные дни столбики термометров могут показать отметки до плюс 18-21 градуса. В Кольском Заполярье на этой неделе еще холоднее из-за активного циклона, смещающегося с юга Гренландского моря в восточном направлении. Сильные дожди и порывистый ветер не позволят температуре воздуха днем подняться выше 7-14 градусов.

В Карелии на этой неделе тоже почувствуют приближение осени. В период с 18 по 23 августа погода будет неустойчивой и прохладной. Прогнозируются частые кратковременные дожди. Дневная температура не поднимется выше плюс 15-19 градусов, сообщили в Карельском гидрометцентре. Похожая погода будет наблюдаться и в Псковской области, где дожди и грозы ожидаются только на выходных, а воздух не прогреется выше плюс 21 градуса.

"В выходные дни очередной циклон, сформировавшийся в северной Атлантике, испортил погоду в Новгородской области. Однако, циклонический вихрь, в начале недели уйдет вглубь страны. Хотя атмосферное давление немного повысится, а облачности станет меньше, дожди все равно сохранятся - ночью они будут небольшими и преимущественно в восточных районах области, днем кратковременные локальные осадки стоит ожидать уже на большей части территории. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется не выше 11 тепла, днем только 16-21 градус выше нуля", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

Тепло и дождливо

На самом западе СЗФО, в Калининградской области на начавшейся неделе по-настоящему летняя погода проявит себя, но, по большому счету, лишь на один день - во вторник, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Вторник будет, пожалуй, лучший день недели: без существенных осадков, с температурой воздуха ночью 10-15 градусов, и дневным максимумом 20-25 градусов тепла", - рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра. В остальные дни ожидаются кратковременные дожди, в среду местами грозы, ветер западного и северо-западного направлений, умеренный, температуры воздуха начнут понижаться под влиянием вторжения области пониженного давления с северо-запада, пояснила собеседница. "И если до 20 августа ночью еще будет 12-17 градусов тепла, а днем 17-22 градуса, то в последующие дни в ночные часы на термометре будет не более 8-13 градусов, в пятницу, 22 августа и вовсе 7-10 градусов. Днем температура воздуха не превысит 16-21 градус, а концу недели опустится до 14-19 градусов тепла", - отметили в региональном Гидрометцентре.

Санкт-Петербург и Ленинградская область продлят встречу с летом еще на два дня. Понедельник и вторник будут самыми теплыми на этой неделе - плюс 24-26 градусов. В дальнейшем ожидается понижение температуры, и она уже будет днем снова до 20 градусов тепла. В субботу начнется влияние циклонов, которое сохранится и на следующей неделе. "В субботу через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт, так что дождь ночью и в первую половину дня нам обеспечен, а к вечеру даже и солнышко появится. В воскресенье дождя меньше, солнце покажется, но теплее от этого не станет, все те же плюс 18-19 градусов", - написал в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов.