ТАСС: уголовник из "Правого сектора" стал командующим штурмовыми войсками ВСУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Командующим штурмовыми войсками ВСУ назначен ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи бывший командир "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск - штурмовых.

"Командующим назначен командир 33-го отдельного штурмового полка полковник Манько Валентин Николаевич, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи. За спиной у Манько участие в АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе - прим. ТАСС) в должности командира одной и рот "Правого сектора". По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей - фермеров, у которых они забирали технику и урожай. От правосудия он скрывался в Израиле", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Манько также известен тем, что бросал на убой личный состав своего полка под Андреевкой Сумской области. В результате этого, пояснил собеседник, 33-й отдельный штурмовой полк был практически полностью уничтожен и в настоящий момент в боевых действиях не замечен.

В силовых структурах сообщали ТАСС, что в состав 33-го отдельного штурмового полка ВСУ помимо мобилизованных вошли неонацисты из числа "Правого сектора". Ранее военнослужащие этого полка обвинили Владимира Зеленского в недостаточном обеспечении подразделения беспилотниками. Также сообщалось, что командование полка размещает платные объявления якобы для сборов на нужды подразделения, чтобы заработать деньги.