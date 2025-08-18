ТАСС: мобилизованные украинцы ранят себя в первые дни на позициях

Нередки случаи дружественного огня по своим БПЛА, либо по соседним подразделениям, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мобилизованные военнослужащие ВСУ в первые дни на позициях сознательно пытаются навредить себе, чтобы не участвовать в боевых действиях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что некоторые украинцы из-за нежелания воевать прибегают к радикальным мерам.

"Если мобилизованный попадает на передовую, то в первые месяцы от него толку мало. В первые дни нахождения на позициях они, как правило, получают ранения, зачастую это случаи сознательного членовредительства. Кроме того, нередки случаи дружественного огня по своим БПЛА, либо по соседним подразделениям", - указал собеседник агентства.

Он привел пример, что в киевском распределительном центре один из мобилизованных нанес себе ранения. "Обстоятельства инцидента пока неизвестны, но все мы понимаем причины такого поступка: нежелание идти на фронт и нездоровая психика мобилизованного", - заключил собеседник.