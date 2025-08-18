Работа по созданию точек доступа Wi-Fi в общественных пространствах будет продолжаться, сообщил глава Мурманской области

МУРМАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис призвал увеличить количество торговых точек и общественных пространств в регионе с проводным доступом в интернет и возможностью подключения по Wi-Fi в условиях ограничения доступа к мобильному интернету. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

"Все мы, и я лично, сталкиваемся с неудобствами, но еще с большими неудобствами сталкиваются те, кто бизнесом занимается, у кого терминалы для оплаты. По ряду территорий не будет мобильного интернета в ближайшее время, и это значит, что необходимо оперативно провести туда проводной интернет. Мы эту работу оперативно развернули, и надо будет ее продолжать и создавать точки доступа Wi-Fi в общественных пространствах", - сказал Чибис в опубликованном видео.

Ограничения доступа к мобильному интернету в Мурманской области начались в пятницу 15 августа. Они были введены "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона". Власти Мурманской области опубликовали интерактивную карту с более чем 100 точками бесплатного Wi-Fi в регионе в условиях перебоев с интернетом.