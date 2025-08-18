В Калининграде открыли новый корпус Музея Мирового океана - "Планета океан"

Уникальность объекта заключается не только в архитектуре, но и в экспозиционном наполнении, считает основатель и президент музея Светлана Сивкова

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Новый корпус Музея Мирового океана - "Планета океан" открыли в Калининграде на набережной исторического флота. Уникальный архитектурный проект музейного экспозиционно-образовательного центра в форме шара диаметром 42 метра занимает общую площадь более 10 тыс. кв. метров.

Приветствуя участников торжественной церемонии, губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что "это один из самых современных объектов не только в России, но и во всем мире, потому что таких объектов единицы". "Символично, что "Планета океан" открылась в день 180-летия Русского географического общества (РГО). Калининградская область пополнилась еще одним впечатляющим объектом, который уже становится известным не только в России, но и за его пределами", - подчеркнул он.

Глава региона, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на заседании попечительского совета калининградского отделения РГО, предварявшего открытие "Планеты океан", выступил с предложением обратиться к президенту России внести Музей Мирового океана в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

"Планета океан" это не просто туристический объект, <...> это серьезный научно-образовательный центр, в котором, что очень важно, будет обучаться молодежь, наши дети", - заметил Беспрозванных.

Научно-исследовательское судно

Уникальность объекта, по оценке основателя и президента Музея Мирового океана Светланы Сивковой, заключается не только в архитектурном облике, но и в экспозиционном наполнении. Здесь залы с аквариумами соседствуют с академическими коллекциями, каждая лаборатория оборудована современными интерактивными экспонатами, позволяющими получить научные знания в оригинальной форме.

"Согласно концепции, новый музейный корпус - это научно-исследовательское судно, поднявшись на борт которого, посетитель станет участником кругосветной экспедиции, а входной билет - приглашением в рейс. Гостям предстоит почувствовать силу волн и течений, услышать голос океана, пройти по сформированному геологическими силами дну, узнать, как выглядит планета из космоса", - рассказали в музейной пресс-службе.

В экспозиционно-образовательном центре "Планета океан" - семь этажей. Здесь расположились шесть научных лабораторий, зал "Большой океан", "Аквариумы" и библиотека. Открываться новый корпус будет в три очереди, и первыми для посетителей уже 19 августа станут доступны лаборатория Балтики, "Аквариумы", зал "Большой океан", лаборатория красоты и библиотека - четыре этажа выставочных пространств.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале назвал открытие нового корпуса Музея Мирового океана знаменательным и долгожданным событием. "Путь к этому дню был долгим. Стройка началась еще в 2013 году, проект несколько раз корректировали, но в итоге все получилось - благодаря слаженной работе архитекторов, инженеров, строителей и музейных сотрудников. Особенно хочу отметить "Единого заказчика в сфере строительства", который с 2021 года курировал объект и помог довести его до финала", - написал он.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале отметила, что новый корпус "Планета океан" станет центром притяжения для жителей и гостей Калининграда, площадкой для творческих мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив. "Это долгожданное событие знаменует собой новый этап в развитии культурной жизни Калининградской области, открывая еще больше возможностей для знакомства с историко-культурным и природным наследием Земли", - написала она.