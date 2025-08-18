Это необходимо для понимания того, какую помощь таким музеям можно оказать на государственном уровне, сообщили в пресс-службе регионального правительства

ВОРОНЕЖ, 18 августа. /ТАСС/. Реестр частных музеев составят в Воронежской области по поручению губернатора Александра Гусева. Это необходимо для понимания того, какую помощь им можно оказать на государственном уровне, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Предлагаю: составим реестр частных музеев и встретимся с энтузиастами, которые их развивают. Понятно, что напрямую финансово помочь мы не сможем, но хотя бы будем с ними на связи и понимать, с какими трудностями они сталкиваются", - цитирует пресс-служба Гусева, отмечая, что в качестве достойного внимания, но малоизвестного музея тот назвал посвященный группе The Beatles.

Тема развития музейного дела в регионе была сегодня одной из основных на оперативном совещании в правительстве Воронежской области. Говоря об успехах, глава регионального Минкультуры Мария Мазур отметила значительный рост посещаемости музеев за последние пять лет - с 354 тыс. в 2020 году до более чем 914 тыс. на текущий момент 2025 года. Достичь этого, по ее мнению, помогло обновление экспозиций, создание новых выставочных залов, внедрение мультимедийных технологий и льготные условия посещения для ряда категорий граждан, в первую очередь - появление Пушкинской карты. По ней в минувшем 2024 году воронежские музеи посетили больше 45 тыс. раз.

За этот же пятилетний отрезок в Воронежской области открылись два новых объекта - дом-музей И. А. Бунина и музей воздушно-десантных войск с уникальной экспозицией на площади более чем в 2 тыс. кв. м. Капитально отремонтированы посвященные истории Великой Отечественной войны музеи "Арсенал" и "Диорама". Сегодня одним из приоритетных направлений является создание музейного комплекса "Петровский остров", он объединит несколько объектов, связанных с именем императора Петра I. Кроме того, в планах создание детских музейных центров в Воронеже и Рамони, работа над цифровыми сервисами (виртуальные экскурсии, мультимедийные экспозиции) для действующих музеев, расширение межрегионального (Крым, содружество "Донбасс") и международного (Белоруссия) сотрудничества.

"За пять лет на развитие музейной инфраструктуры региона направлено более 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках нацпроекта "Культура". Только в 2025 году объем финансирования составил почти 400 млн рублей", - отметила пресс-служба правительства. При этом подчеркивается, что музеи активно привлекают внебюджетные средства, заработав за первое полугодие 2025 года больше 68 млн рублей. Значимым источником финансирования стали гранты - музей-заповедник "Дивногорье" реализовал проекты на сумму более 10 млн рублей, а их коллеги из заповедника палеолита "Костенки" заработали таким образом около 3 млн.