Окончательное решение будет принимать профессиональное жюри, но жители региона могут проголосовать за один из предложенных вариантов

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) завершило отбор проектов на лучший памятник-бюст Герою РФ Сергею Чебневу, который погиб 18 августа 2024 года в приграничном районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Российское военно-историческое общество завершило отбор проектов на лучший памятник-бюст Герою России Сергею Чебневу, который ровно год назад, 18 августа 2024-го, отдал свою жизнь в Малой Локне во имя безопасности Курчатовской АЭС. "Он вел себя как настоящий герой", - так охарактеризовал Сергея Чебнева наш президент, когда лично вручал его вдове Ольге Золотую Звезду Героя", - написал он.

Памятник офицеру установят в этом году на набережной Курчатова. Хинштейн поблагодарил команду Российского военно-исторического общества и его главу Владимира Мединского за поддержку всех начинаний региона. Расходы на реализацию этого проекта РВИО полностью взяло на себя. Всего на конкурс поступило шесть работ. Решение будет принимать профессиональное жюри, но жители могут проголосовать за один из предложенных вариантов будущего памятника.

"Сегодня, в день годовщины гибели Сергея, поговорил с вдовой Ольгой Чебневой, передал ей соболезнования и рассказал о том, что Курск помнит ее мужа. Супруга героя горячо поддерживает наши планы по увековечиванию памяти о нем", - добавил врио губернатора региона.

Подвиг Чебнева

Подполковник Чебнев на момент начала СВО на службе в армии не состоял, он пришел в военкомат и мобилизовался. Он возглавил батальон и выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков, обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Тело Сергея Чебнева 10 марта обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов. Прощание с Героем России состоялось 16 марта в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.