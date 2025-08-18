В 2025 году капитальный ремонт проводится в 40 учреждениях 12 муниципальных образований республики

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают направить около 2,2 млрд рублей на модернизацию школ, в том числе на капитальный ремонт 40 учреждений. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Начиная с 2022 года в регионе отремонтировано 146 зданий школ по данной программе. В текущем году капитальный ремонт проводится в 40 учреждениях 12 муниципальных образований республики, в программу вошли 2 детских сада, 35 школ и 3 колледжа. Объем финансирования составляет около 2,2 млрд рублей, из которых на федеральные средства приходится 1,9 млрд рублей", - отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Как рассказал первый заместитель премьер-министра Урал Кильсенбаев, капремонт уже завершили в 31-м образовательном учреждении, в остальных школах ремонтные работы находятся на стадии завершения. Полностью завершен комплексный капитальный ремонт трех колледжей. Средняя степень строительной готовности всех зданий составляет 96%. Премьер-министр поручил обеспечить полное завершение капитального ремонта образовательных учреждений до 1 сентября 2025 года.