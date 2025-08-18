Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в случае изменения оперативной обстановки и ее ухудшения власти будут вводить соответствующие ограничения

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Бюджетные учреждения Белгорода переходят с дистанционного формата работы на очный с 19 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Отвечаю на многочисленные вопросы, которые сейчас поступают по поводу завтрашнего рабочего дня. Для государственных бюджетных учреждений, а также бюджетных учреждений Белгорода снимаем дистанционную работу и переходим в нормальный формат", - написал он.

Отмечается, что в случае изменения оперативной обстановки и ее ухудшения власти будут вводить соответствующие ограничения, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей.

Гладков добавил, что задача белгородских властей вместе с силовыми структурами обеспечить развитие региона, а главное - обезопасить жителей.

14 августа Гладков сообщил, что в связи с оперативной обстановкой белгородские власти на несколько дней переведут государственные учреждения, начиная от министерств и заканчивая подведомственными учреждениями, на дистанционную работу.