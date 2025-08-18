Активисты Общероссийского народного фронта также навестили 10 жителей округа, эвакуированных в пункт временного размещения, сообщила пресс-секретарь луганского реготделения ОНФ Мария Белецкая

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Луганское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставило более 300 л питьевой воды в Станично-Луганский округ Луганской Народной Республики, пострадавший от ландшафтных пожаров. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь луганского реготделения ОНФ Мария Белецкая.

"Станично-Луганский район вновь оказался в зоне действия ландшафтных пожаров. В ответ на чрезвычайную ситуацию активисты Народного фронта доставили более 300 л питьевой воды для жителей пострадавших территорий", - сказала она.

Белецкая добавила, что активисты ОНФ также навестили 10 жителей Станично-Луганского округа, эвакуированных в пункт временного размещения, и убедились, что все они "обеспечены базовыми условиями для ночлега и отдыха". По ее словам, утром во вторник активисты ОНФ снова выедут на место ЧП и продолжат оказывать помощь нуждающимся.

Пожар в Малиновском лесничестве Станично-Луганского округа охватил 20 га, горит лесная подстилка. Огонь перекинулся на домостроения в Ольховских Дачах. Власти республики организовали эвакуацию жителей из эпицентра пожара. Как ранее ТАСС сообщил очевидец, около половины домостроений на садовых участках Ольховские Дачи уничтожены огнем. В нескольких селах Станично-Луганского округа обесточенными оказались более 1 тыс. абонентов, в том числе объекты связи. Как заявил руководитель муниципалитета Альберт Зинченко, в округе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб. В тушении пожара задействована не только техника МЧС, но и аграриев, местного лесхоза, энергетиков и предприятий Луганска.