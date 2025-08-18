В курс робототехники войдут три образовательных трека по отрасли, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки, профориентационные мероприятия, сообщили организаторы проекта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ) открывают международный образовательный проект под названием "Российская инженерная школа", который стартует в 11 странах. Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в ТАСС.

В течение последней трети 2025 года, с 25 августа по 25 декабря, 14 российских преподавателей в 14 центрах дополнительного образования Россотрудничества в 11 странах с помощью 28 тьюторов - граждан этих стран - будут вести курс робототехники для студентов и школьников всех возрастов.

В курс войдут три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки, профориентационные мероприятия. Преподаватели отобраны из числа молодых кандидатов наук и даже студентов выпускного года магистратуры ведущих инженерных вузов. Оператором проекта является МГРИ, а подготовка преподавателей проходит на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах.

География проекта представлена такими странами, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия. В этих странах будут охвачены разными формами занятий около 3 900 студентов и школьников. В дальнейшем планируется масштабировать проект на максимальное число стран и дисциплин.

"Мы считаем, что это тот актуальный проект, который будет интересен именно зарубежной аудитории. В России в настоящее время активно обсуждается и реализуется множество инициатив, направленных на создание технологического суверенитета. Мы накопили значительный опыт и практики внутри страны. <…> Мы хотим, чтобы иностранная молодежь также имела возможность ознакомиться с этими проектами, что, в свою очередь, будет стимулировать их интерес к сотрудничеству с Россией. Этот инструмент может быть эффективным в продвижении русского языка", - рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Как отметил ректор МГРИ Юрий Панов, основные цели проекта - укрепить позиции русского языка и российского образования за рубежом через инженерные знания, дать мощный импульс развитию дополнительного образования в странах-партнерах, выявить и поддержать талантливую молодежь, заинтересованную в изучении русского языка и инженерных дисциплин.