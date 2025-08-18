Форум состоится в Астрахани 22 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Участие делегаций прикаспийских государств и Узбекистана ожидается на X Каспийском медиафоруме, который пройдет в Астрахани 22 августа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Медиафорум будет удостоен внимания представителей делегаций прикаспийских государств. У нас будут присутствовать послы прикаспийских государств, например, Ирана и Казахстана. Мы будем также рады приветствовать делегацию из Узбекистана во главе с послом. Уверен, что площадка позволит обсудить сегодняшние вызовы и позволит нам стать еще ближе друг к другу", - сказал он.

Бабушкин также отметил, что основная тема форума в этом году - "История Каспия: от прошлого к будущему". В рамках темы участники смогут обсудить историю каспийского региона и ее взаимосвязь с текущими событиями. "Тема действительно многогранна, включает в себя исторические, политические, экономические, экологические вопросы. <…> И сегодня, действительно, Каспийское море заслуживает особого внимания с точки зрения геополитики, экологии, наших добрососедских отношений", - сказал он.

Генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, глава "Кинокомпании Э" Элеонора Тухарели также сообщила, что в рамках форума будут организованы кинопоказы, которые пройдут на площадке Астраханского государственного университета. "Это будут встречи со студентами, показы наших фильмов. <...> Мы будем общаться, проводить дискуссии. Это фильмы о нашей стране, о ее культуре, о разнообразии и о ценностных ориентирах", - добавила она.

Кроме того, по словам Тухарели, в основной день форума также состоится отдельная дискуссионная сессия, посвященная перспективам развития киноотрасли в странах Каспийского региона. На ней в том числе затронут вопросы гуманитарного сотрудничества между странами. "Мы хотим говорить о сотрудничестве, потому что в этом направлении видим много возможностей, которые пока не реализованы. <...> Мы надеемся, что вместе со странами "каспийской пятерки" и Узбекистаном мы выработаем совместную концепцию кооперации", - пояснила она.

Образовательный интенсив от Союза журналистов России

В рамках Каспийского медиафорума Союз журналистов России (СЖР) проведет образовательный интенсив "Инфорум". Он затронет четыре основные темы, отметил заместитель председателя СЖР Алексей Вишневецкий.

"Юлия Загитова, секретарь Союза, расскажет, прежде всего, группе пресс-секретарей, о новых тенденциях и необходимых вещах при составлении пресс-релизов. Роман Серебряный, тоже секретарь СЖР, расскажет об искусственном интеллекте и том, как его использовать. Начальник нашего юридического управления Анна Белозерова расскажет о каких-то юридических вопросах, авторских правах, новшествах в рекламе, как с этим быть, что делать. А также там будет наш человек будущего, который занимается СММ, и расскажет всем о тенденциях будущего, к чему готовиться журналистам, используя СММ, раскрутку в соцсетях и прочее, чего ждать и чего бояться", - сказал он.

О форуме

X Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 22 августа, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, а также Гагаузии и Узбекистана. Планируется, что в форуме примут участие более 750 человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума.