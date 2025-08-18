Бабушкин: проекты, связанные с забором воды из Волги, должны быть научно обоснованы

Такие проекты должны иметь научное обоснование, считает глава Астраханской области

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проекты, связанные с масштабным забором из бассейна Волги воды, нехватка которой наблюдается в последние годы из-за маловодных паводков, необходимо научно обосновать. Если обоснования нет, то от их реализации нужно воздержаться, считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Нам необходимо выстроить работу по грамотному регулированию попуска воды в период половодья. В ручном режиме каждую весну добиваемся наличия каждого кубометра воды. В этом году был катастрофический прогноз: на всем протяжении русла реки Волги во всех бассейнах воды катастрофически не было. Что считаю необходимым отметить: недопущение [не обоснованных с научной точки зрения] проектов по масштабному отбору воды из Волги. Вы знаете, что некоторые регионы в силу маловодности, заботясь об обеспеченности населения и сельского хозяйства водой, такие проекты инициируют. Мы внимательно следим за теми событиями, которые происходят в верховьях Волги", - сказал Бабушкин на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Губернатор отметил, что в этом году власти региона и Федерации смогли не допустить усугубления ситуации с маловодностью Волги. Принятые меры позитивно сказались на биологических ресурсах в бассейне реки, взят под строгий контроль сброс воды с ГЭС.

Бабушкин также сообщил, что регион в течение ближайших пяти лет получит не менее 2 млрд рублей на развитие бассейна реки в регионе. "Вода у нас лишней не бывает. <…> В предыдущие пять лет в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" у нас было расчищено почти 200 км водных путей, построено 8 пропускных гидротехнических сооружений. Следующая пятилетка у нас - это федеральный проект "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Мы заявились на федеральное финансирование, сегодня нам одобрено 2 млрд рублей по 7 проектам", - сказал губернатор.

Бабушкин также отметил, что регион попросил у федерального центра поддержку 100 мероприятий по восстановлению и развитию бассейна Волги на сумму 16 млрд рублей, сейчас обсуждается вопрос о выделении дополнительного финансирования. Глава Астраханской области добавил, что в этом году в регионе был катастрофический прогноз из-за низкого уровня воды в Волге. Благодаря оперативному вмешательству властей удалось продлить на пять недель рыбохозяйственный сезон, что положительно сказалось на воспроизводстве биологических ресурсов. Также постоянно контролируется сброс воды с ГЭС.

О ситуации с водой

Последние несколько лет в регионе наблюдаются маловодные или непродолжительные паводки, которые отрицательно влияют на естественное воспроизводство рыбы, приводят к обмелению озер и каналов на нижней Волге и заморам рыбы. Нехватка воды в сельских районах является одним из наиболее острых вопросов для жителей Астраханской области. Основной причиной маловодья называется недостаточное количество осадков в осенний и зимний периоды, слабое заполнение водохранилищ Волго-Камского каскада, в том числе Волгоградского.