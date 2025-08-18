На мероприятие приехали 180 участников из 35 регионов России, сообщила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Дети и родители - участники заезда "Семейные ценности" молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе - создадут концепции клубов молодых семей, сообщили журналистам в оргкомитете форума.

В этом году семейный заезд объединил 51 семью из разных регионов России, приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.

"Традиционный семейный заезд на "Истоках" - один из любимых у участников форума. Дети и родители смогут принять участие в образовательной и культурной программе, изучить историю своей семьи, составить свое генеалогическое древо. Результатом заезда станут разработанные участниками концепции клубов молодых семей, которые помогут в развитии системы поддержки и укрепления института семьи в регионах и на федеральном уровне", - цитируют его слова организаторы.

В программу вошли лекции и тренинги о доверии и диалоге в семье, мастер-классы по воспитанию и преодолению конфликтов, консультации психологов, творческие вечера и экскурсии. Перед участниками были поставлены важные вопросы: как слышать друг друга и строить поддержку в семье. Все дни заезда будут посвящены отдельным военным песням, ставшим лирической летописью своего времени. Для детей есть отдельная программа с играми, творческими мастерскими и занятиями по самопознанию.

"У каждой семьи есть свои герои - фронтовики и труженики тыла. Их истории напоминают нам, что память - не далекое прошлое, а часть нашего наследия. В Севастополь приехали 180 участников из 35 регионов страны говорить о подвиге, верности, преемственности", - приводятся в сообщении слова директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.

Также для участников заезда состоится открытый диалог, в котором примут участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев со своей семьей, председатель национального центра сохранения исторической памяти Сергей Лисейцев с супругой, матерью-героиней Оксаной Лисейцевой, а также общественные деятели Нина и Александр Хомяковы. Темой обсуждения станут традиционные ценности в воспитании детей, сохранение преемственности поколений и вызовы современности.

Молодежный историко-культурный форум "Истоки" запущен в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина, в 2023 году был создан круглогодичный центр в Псковской области, а в 2024-м центр "Истоки" открылся на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". За первый год работы в Севастополе "Истоки" приняли на своих сменах около 1 тыс. человек, в этом году ожидается около 2 тыс. участников. Пройти тематические программы форума могут молодые семьи с детьми, участники СВО, молодежь, студенты, представители творческих профессий.