Он откроет возможности для поиска проектов по всей России, участия в мероприятиях, получения волонтерских часов и экобаллов, сообщили в пресс-службе движения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Движение "Экосистема" запустило единый информационный портал экологических инициатив, сообщили в пресс-службе движения. Презентация портала состоялась на Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край".

"Портал станет точкой входа в экодвижение страны. Он открывает возможности для поиска проектов и организаций по всей России, участия в мероприятиях, получения волонтерских часов и экобаллов. Через платформу можно будет найти единомышленников, присоединиться к действующим инициативам или предложить свои идеи. Для организаторов портал позволит создавать и продвигать мероприятия, находить волонтеров, вести отбор и оценку их работы, а также формировать отчетность", - отметили в пресс-службе.

Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров подчеркнул, что такой портал - не просто удобство для волонтеров и организаторов, а переход движения на новый уровень. "Мы получаем прозрачную систему, где можно видеть масштаб проделанной работы: от субботников "Мы за чистоту" с участием более 570 тысяч человек, до высадки свыше 70 миллионов деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Это инструмент, который позволит эффективнее координировать усилия на федеральном и региональном уровнях", - сказал Макаров.

Сопредседатель движения "Экосистема" Андрей Руднев выразил надежду, что портал станет местом, где участники движения, от школьников до опытных экологов, смогут встретиться, обменяться опытом и объединиться для новых дел. "К нашим мероприятиям уже присоединилось более 9 миллионов жителей по всей стране, и теперь у каждого появится инструмент, который позволит находить проекты, формировать команды и вместе реализовывать инициативы в любом регионе", - отметил Руднев.

Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке в четвертый раз. В этом году он собрал 600 участников из всех регионов России и десяти зарубежных стран. В 2022 году на форуме была предложена идея создания Всероссийского экологического движения, получившая поддержку президента России.