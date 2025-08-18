Со стороны Керчи время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. 605 автомобилей находятся в очереди к подходу к Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 18:00 мск в очередях со стороны Тамани и Керчи находилось порядка 1,2 тыс. автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 605 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 23:00 мск.

Отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.