МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство России посвятит свое очередное заседание во вторник проблемам поддержки сельского хозяйства, а также выделению средств на помощь регионам Донбасса, Новороссии и Дальнего Востока.

Кроме того, члены правительства обсудят развитие транспортно-экспедиционной сферы и ее цифровизацию.

Поддержка аграриев

Члены правительства обсудят вопрос поддержки льготного кредитования аграриев. Для этого предполагается направить Минсельхозу из резервного фонда кабмина средства на компенсацию банкам и "ВЭБ.РФ" недополученных доходов по выданным сельхозпроизводителям льготным займам.

Кроме того, члены кабмина обсудят проект постановления, которое уточняет функции Минсельхоза в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Груз не пропадет

Участники заседания кабмина обсудят развитие транспортно-экспедиционной деятельности. В частности, необходимыми полномочиями планируется наделить Минтранс РФ. Кроме того, именно это ведомство, как ожидается, станет оператором цифровой платформы "ГосЛог".

"ГосЛог" - это система для всех участников перевозок, которая позволит проконтролировать весь путь груза: от передачи до доставки получателям. Платформа объединит 12 информационно-аналитических сервисов и значительно упростит и ускорит процесс экспедиции грузов.

В помощь регионам

Правительство продолжит оказывать поддержку регионам Донбасса и Новороссии. В частности, МЧС РФ получит из резервного фонда кабмина средства, которые сможет направить впоследствии регионам, оказавшим помощь жителям Донбасса и Новороссии, покинувшим родные края. А Минэнерго получит из того же фонда средства для восстановления распределительных сетей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Одновременно на заседании кабмина обсудят направление зарезервированных в бюджете средств Минвостокразвития, которые впоследствии выделят на социальное развитие центров экономического роста регионов Дальнего Востока.