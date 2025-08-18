ФСБ опубликовала документы о подготовке Японией биооружия против СССР

В случае отступления японских войск планировалось заразить оставляемую территорию, вызвав массовые эпидемии в войсках противника и среди мирного населения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. ФСБ к 80-летию завершения разгрома частями Красной армии Квантунской армии Японии опубликовала цифровые копии рассекреченных документов из архивов УФСБ по Омской области о планах Японии применить бактериологическое оружие против советских, китайских и американских войск.

"В ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции (9-19 августа 1945 года) части Красной армии в течение 10 дней разгромили основные силы японской Квантунской армии и ее сателлитов. 14 августа 1945 года император Японии Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции, а 16 августа командующий Квантунской армии генерал армии Отодзо Ямада отдал приказ о прекращении боевых действий", - отметили в ЦОС ФСБ.

Японский Генштаб планировал применять бактериологическое оружие непосредственно в ходе наступательных действий против Красной армии, а в случае отступления японских войск заразить оставляемую территорию, вызвав массовые эпидемии в войсках противника и среди мирного населения. С этой целью в Маньчжурии в 1935 и 1936 годах были сформированы спецподразделения - отряды №731 и №100, занимавшиеся разработкой бактериологического оружия. Как показал на допросе 1 декабря 1949 года в Хабаровске генерал Ямада, "вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение Советской армии вглубь Маньчжурии лишило [их] возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран". Чтобы скрыть следы преступной деятельности командование Квантунской армии было вынуждено отдать приказ об уничтожении зданий отрядов №731 и №100, их филиалов, лабораторной базы, документации и результатов экспериментов.

Показания военнопленных

Среди более 600 тысяч попавших в плен в ходе разгрома Квантунской армии японских военнослужащих советские органы госбезопасности в 1945-1948 годах вели розыск участников разработки бактериологического оружия.

"УМВД по Хабаровскому краю по делу специалистов-бактериологов японской армии, захваченных в плен советскими войсками, оперативно-следственным путем установлено, что японская военщина, подготавливая с маньчжурского плацдарма нападение на Советский Союз, активно готовила применение бактериологических средств массового истребления людей... Научно-исследовательские и опытные работы производились со всеми видами чумы, сибирской язвы, газовой гангрены, сыпным тифом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией, холерой, инфекционной кровоточащей лихорадкой (т. н. "Сонго") и сапом ... Для проведения действия различных бактерий в отряде непрерывно производились опыты над людьми, для чего в тюрьме отряда содержались русские, китайцы, маньчжуры и осужденные к смертной казни японцы, доставляемые в отряд <...> в особо секретном порядке", - говорится в спецсообщении начальника управления МВД СССР по Хабаровскому краю генерал-лейтенанта Ивана Долгих от 1 февраля 1947 года.

"Ежегодно в результате этих опытов в отряде уничтожалось свыше 3 000 человек", - отмечалось в документе.

Как установило следствие, в 1936 году при Квантунской армии под видом противоэпидемиологической службы был создан специальный отряд в Харбине, начальником которого был назначен генерал Сиро Исии, имевший двойное подчинение - главнокомандующему Квантунской армией и начальнику генштаба Японии. В отряд были направлены специалисты-бактериологи, которые приступили к работе по изучению бактериологических средств нападения и способов их распространения. Ежегодный бюджет отряда №731 составлял 10 млн йен, к 1938 году в 40 км от Харбина был построен "специальный комбинат", а в 100 км от Харбина - полигон для опытов в полевых условиях. "Комбинат" включал несколько лабораторий, помещения для массового производства бактерий, аэродром с ангарами, автогараж на 500 машин, специальную тюрьму для подопытных заключенных и крематорий.

"В 1939 году во время событий на Халхин-Голе специальный отряд "смертников" под руководством генерала Исии произвел по распоряжению бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Уэда Кенкичи диверсионную операцию против советских и монгольских войск по заражению озера и реки Халхин-Гол бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии, - отмечалось в спецдонесении. - В 1940 году по распоряжению бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Умедзу Иосидзиро и [бывшего] главнокомандующего экспедиционными войсками в Центральном Китае маршала Хата Сюнроку, действовавших по распоряжению генерального штаба Японии, специальная экспедиция генерала Исии произвела в Центральном Китае боевую операцию, сбросив с самолета блох, зараженных чумой, против китайских войск в районе Нимбо, вызвав этим сильную вспышку чумы среди китайского населения и солдат, уничтожившую тысячи. В 1941 и 1942 году такая операция практического применения чумы против китайских войск была повторена в Центральном Китае специальными экспедициями отряда Исии. В 1941 году в районе Чандэ, а в 1942 году в районе Чжэган. Причем операции носили не только опытный, но и тактический характер массового уничтожения китайских солдат, связанный с так называемой Чжэганской операцией стратегического отступления японских войск в этом районе", - говорится в документе.

"Следствием установлено, что к моменту вероломного нападения Германии на Советский Союз и подготовки нападения Японии на Советский Союз с маньчжурского плацдарма отрядом №731 основные научно-исследовательские работы, связанные с подготовкой бактериологического нападения на Советский Союз, были закончены", - подчеркивалось в спецдонесении.

Показания очевидца

Также ФСБ опубликовала перевод собственноручного заявления выявленного среди военнопленных майора медицинской службы императорской армии, врача-бактериолога Като Цунэнори, принимавшего участие в разработках, где он подробно рассказал о назначении так называемой "части Камо" (отряд №731), командном составе, плане территории с лабораториями и проводимых опытах.

"Эта часть носила наименование "часть Камо" <...> В то время обязанности этой части заключались только в бактериологической диверсии и производстве опытов над живыми людьми. После того, как данная часть была переименована в "Часть водоснабжения и эпидемической профилактики" при штабе Квантунской армии формально задачи этой части заключались в борьбе с эпидемическими заболеваниями в Квантунской армии, в изготовлении, а также в снабжении войск фильтровальными установками. Такого рода работа действительно производилась <...>, но вместе с тем здесь в секретном порядке изучались способы бактериологической диверсии против СССР, Китая и Америки, а также велись опыты над живыми людьми", - сообщил Цунэнори.

"Опыты воздействия различных бактерий: чумы, холеры и сибирской язвы на органы человека производились в местечке "Хэйбэ", недалеко от Харбина. В этом местечке "Хэйбэ" находился штаб "части Камо", - сообщил он на допросе 10 февраля 1948 года. - Опыты производились на китайцах и как правило кончались смертью. Умерщвлялись посредством заражения бактериями, как правило, китайские партизаны или лица, сочувствующие им. Категория этих лиц свозилась в Хэйбэ со всей Маньчжурии".

"Я лично читал в штабе документ, из которого видно, что в местечке "Хэйбэ" производились опыты по распространению бактерий посредством артиллерии. Делалось это так. Несколько сот китайцев выводились в поле, а потом по ним стреляли из орудий снарядами, начиненными бактериями чумы, язвы или холеры. Спустя некоторое время собирали трупы и больных людей, подсчитывали процент заражаемости. Таким образом определялось качество бактерий", - рассказал он на допросе.

Испытания на людях, по его заявлению, проходили и в помещении в Хэйбо, где не было окон. "Я слышал, что в том помещении, в котором производились опыты над живыми людьми, содержалось около 200 человек китайских военнопленных. Их приводили сюда ночью жандармы", - сообщил военнопленный.

По его словам, главный упор делался на заражении людей чумой с помощью зараженных блох. Ежемесячно, насколько он слышал от других сослуживцев, в закрытых лабораториях в Хэйбо производилось до 10 кг зараженных блох. В декабре 1944 года, когда он прибыл в отряд, чумную бациллу сперва предполагалось использовать только против Америки, в мае 1945 года речь пошла и о применении этой наработки против СССР.