Прививку от клещевого энцефалита в 2025 году сделали более 3,6 млн россиян, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 3,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году. Риск укусов клещей в конце летнего периода остается высоким, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Риск укусов клещей в конце лета остается высоким, при посещении природных территорий соблюдайте профилактические меры. Они активны в теплую погоду и встречаются в лесах, парках, высокой траве и кустарниках. По данным Роспотребнадзора, в этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 3,6 млн граждан России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились более 496 тыс. человек. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 275 тыс. гектаров.

"Для снижения вероятности укуса рекомендуется использовать закрытую одежду светлых тонов, заправлять брюки в носки и по возможности избегать прохождения через заросли и высокую траву. На одежду и открытые участки тела можно наносить репелленты согласно инструкции производителя. Если вас укусил клещ, немедленно обращайтесь к врачу", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.