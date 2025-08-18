Специалисты приступили к выполнению работ

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Мариуполе. В результате аварии без света остались 1,4 тыс. абонентов, сообщает "Донецкэнерго".

"Городской округ Мариуполь. В 23:58 мск [18 августа] произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточено: 17 тепловых пунктов, 1 400 бытовых абонентов в Ильичевском районе. Аварийная бригада приступила к выполнению работ", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии также произошло в Донецке, там без света остались 2,3 тыс. абонентов. "Городской округ Донецк. В 00:06 [мск] произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено 12 тепловых пунктов, 1 школа, 1 домостроение, 2 300 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.