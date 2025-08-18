На это повлияет начало учебного года, отметил эпидемиолог

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Традиционный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в России в 2025 году не сдвинется и начнется с сентября. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Первое сентября - тот день, когда 17 млн школьников и порядка 3 млн студентов сядут за парты. То социальное явление, которое мы называем началом учебного года, безусловно, влияет на степень заболеваемости, у нас начинается подъем, в этом году он не сдвинется. Затем он спадает и октябрь-ноябрь постепенно уходит до пиков, когда начинается осенне-зимний сезон. <…> Все это способствует распространению, прежде всего, респираторных инфекций, поэтому это естественное и закономерное явление", - сказал он.

Онищенко добавил, что наиболее активными в осенний период являются такие группы заболеваний, как острые респираторные инфекции, парагриппы, гриппы, риновирусы.