В СПЧ рассказали о вызволении из Гуантанамо врача-россиянина

Он пробыл в заключении 33 дня

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Адвокаты и правозащитники добились перевода из спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе женатого на американке врача из РФ, который был помещен в это учреждение после того, как ему отказали в убежище в США. Об этом ТАСС рассказал председатель АНО "Национальный правозащитный комитет", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

"Помещение россиянина в Гуантанамо - редкий случай. Он был там единственным русскоязычным. Сейчас он находится в заключении в Луизиане. В Гуантанамо он пробыл 33 дня", - сказал правозащитник.

В распоряжении ТАСС также есть петиция адвоката Джорджа Ламберта, после рассмотрения которой в федеральном суде в Вашингтоне россиянина вернули в США. "Заявитель является лицом, ищущим убежища, не совершающим уголовных преступлений. Это очень необычный случай: мирный врач, женатый на американке, с ребенком на руках, был отправлен в Гуантанамо военным самолетом, без каких-либо оснований для такого драконовского шага", - указано в документе.

По словам Ионова, Национальный правозащитный комитет продолжает следить за делом. "Оказываем необходимую поддержку", - добавил член СЧП.