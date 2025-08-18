В Магаданской области из-за схода селя временно закрыли участок трассы "Колыма"

Ограничение ввели для всех видов транспорта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Временные ограничения движения введены на двух участках трассы Р-504 в Магаданской области из-за частичного разрушения моста и схода селя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

"Минтранс Магаданской области сообщает, что в связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1 725-м км и сходом селевого потока на 1 548-м км федеральной автодороги Р-504 "Колыма" введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00:15 мск) 19 августа 2025 года", - говорится в сообщении.