Температура воздуха на полуострове пока не опускается ниже плюс 7 градусов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Первый снег выпал на вулкане Корякская Сопка на Камчатке, который называют "домашним" из-за непосредственной близости исполина к Петропавловску-Камчатскому, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"На Камчатке говорят: "Выпал снег на домашние вулканы, значит, лето кончилось. Утром мы увидели вершину Корякского в снегу, но эту неделю похолодания не ждем - над полуостровом кружат циклоны. Температура воздуха пока не опускается ниже плюс 7 градусов, а вот после 24 августа ситуация может измениться", - рассказали в учреждении.

Вулкан Корякская Сопка - действующий вулкан на юге Камчатки в 35 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет свыше 3,4 тыс. м.