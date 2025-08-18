Это позволит повысить безопасность на дорогах и обеспечить прозрачный механизм полноценных компенсационных выплат для пострадавших от водителей СИМ, отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность внедрения в России специального страхового продукта для добровольного страхования пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается рассмотреть возможность внедрения на территории России специального страхового продукта для добровольного приобретения пользователями средств индивидуальной мобильности. Подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры (по принципу ОСАГО)", - написал парламентарий.

Как отметил Нилов, по данным МВД России, в 2024 году количество ДТП с участием СИМ выросло почти на 43%, а число погибших в них - более чем на 25%. Всего зафиксировано 4 420 аварий и 54 погибших по всей России. При этом, подчеркнул депутат, наибольшее число происшествий связано с кикшеринговыми устройствами. "Обычно кикшеринговые сервисы включают в свои услуги минимальный базовый страховой продукт с возможностью его добровольного расширения. Чаще всего только расширенный дорогостоящий вариант включает полноценные условия, связанные со страхованием жизни и здоровья пользователя, компенсационными выплатами в связи с ущербом используемому транспортному средству и третьим лицам", - написал депутат.

Он добавил, что для личных СИМ, а также тех, что принадлежат юридическим лицам, включая службы доставки, в настоящее время не предусмотрены страховые гарантии, а действующее законодательство не устанавливает требований к их обязательному страхованию. В результате, отметил депутат, участники дорожного движения и объекты городской инфраструктуры "не защищены от частных пользователей СИМ или нанимаемых в большом количестве курьеров, зачастую использующих в больших городах электросамокаты".

"Выходит, что практически любое ДТП с участием СИМ оставляет пострадавших (особенно пешеходов) практически без возможности взыскать какой-либо ущерб за урон, нанесенный их здоровью или имуществу. Пострадавшие могут обратиться в суд, однако у ответчиков (тех же доставщиков-мигрантов) формально чаще всего нет ни доходов, ни имущества", - отметил Нилов.

По его словам, реализация предложенной инициативы позволит повысить безопасность на дорогах и обеспечить прозрачный механизм полноценных компенсационных выплат для пострадавших от водителей СИМ. "Кроме того, в дальнейшем такой шаг позволит сделать этот страховой продукт обязательным для тех, кто работает на средствах индивидуальной мобильности", - подчеркнул Нилов.