Ее путь составил около 3,5 тыс. км

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Крестный ход по 45 городам и поселкам Приморского края с иконой "Собор святых покровителей воинства российского" в эти минуты завершается последним шествием во Владивостоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской митрополии Русской православной церкви, общий путь крестного хода по Приморью составил около 3,5 тыс. км.

"Сегодня, 19 августа, в праздник Преображения Господня, завершается крестный ход с иконой "Собор святых покровителей воинства российского", который, начиная с 22 июня, прошел по 12 городам и 33 поселкам края, с посещением 46 военных частей и подразделений. Ее путь составил около 3,5 тыс. км. Сейчас финальное шествие с иконой проходит во Владивостоке от Спасо-Преображенского собора по Корабельной набережной", - рассказали в пресс-службе.

Ранее после двухмесячного крестного хода по всему краю икона прибыла на катере из Свято-Серафимовского мужского монастыря на острове Русский в сопровождении его настоятеля игумена Климента. Торжественная встреча в континентальном Владивостоке состоялась на 33-м военном причале города. Икону встречали митрополит Владивостокский и Приморский Павел, духовенство и прихожане храмов Приморской митрополии.

По словам митрополита Владивостокского и Приморского Павла, цель крестного хода - объединить людей, призвать их к молитве за тех, кто сегодня принимает бой.

Новый список иконы верующим впервые представили в июне 2025 года. Оригинал создан в 2007 году в храме святого благоверного князя Александра Невского в Подмосковье. С 2008 года, после трагических событий в Южной Осетии, эта икона начала распространяться по воинским частям и гарнизонам России. В ее центре образ Богородицы Порт-Артурской в окружении ангелов. Внизу на переднем плане - архангел Михаил, а по бокам иконы располагаются 42 святых покровителя разных родов войск.