В Магаданской области около 4,8 тыс. человек остались без электричества

Это произошло из-за аварии на линии Оротукан - Омсукчан

МАГАДАН, 19 августа. /ТАСС/. Жители поселков Омсукчан и Дукат в Магаданской области остались без электроэнергии из-за аварии на линии Оротукан - Омсукчан. Электричества нет у 4,8 тыс. человек - это все население поселков, сообщили в пресс-службе Министерства строительства Магаданской области.

"Произошло отключение электроэнергии на линии ВЛ 220кВ Оротукан - Омсукчан. Под отключение попал жилой фонд поселков Омсукчан и Дукат, суммарно - 4 тыс. 758 человек", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что на осмотр выехали специалисты "Восточных электрических сетей" для установления причины отключения и устранения последствий аварии.