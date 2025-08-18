В Магаданской области из-за дождей закрыли два участка региональных трасс

Проезд ограничили для всех видов транспорта

МАГАДАН, 19 августа. /ТАСС/. Проезд для всех видов транспорта на 15-м км дороги "Автоподъезд к поселку Талая" закрыт из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт проезд для всех видов транспорта на 15-м км автомобильной дороги "Автоподъезд к поселку Талая" с 10:00 (02:00 мск) 19 августа 2025 года для всех видов транспорта", - сообщили в пресс-службе министерства.

Позже ТАСС также сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области, что в регионе также введено ограничение движения для всех видов транспорта с 10:30 (02:30 мск) 19 августа до 12:00 (04:00 мск) 20 августа 2025 года на 119-м км автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан.

До этого в Минтрансе сообщали, что участок федеральной трассы Р-504 "Колыма" на 1116+220 км закрыт для всех видов транспорта в связи с размывом дорожного полотна из-за сильных осадков. Также без света остается село Клепка - причиной стал подмыв анкерной опоры воздушной линии электропередачи.

В МЧС по региону ранее сообщили, что из-за обильных осадков подъем воды в реках на континентальной части области за сутки составил от 10 до 70 см. Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются в Магаданской области также 19 августа.