В МВД напомнили о необходимости уведомлять о приобретении другого гражданства

Нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Административная, а в ряде случаев уголовная ответственность грозит гражданину России, если он в течение 60 дней не уведомит территориальные органы МВД РФ о приобретении иного гражданства. Об этом говорится в материалах миграционной службы России, с которыми ознакомился ТАСС.

В них указано, что гражданин РФ, приобретший иное гражданство, обязан подать уведомление о его наличии в территориальный орган МВД России в течение 60 дней со дня приобретения. Если он находится за пределами РФ и не может этого сделать, то подать такое уведомление ему необходимо не позднее 60 дней со дня въезда в Россию.

"Если гражданин проигнорирует данное требование, ему грозит как административная, так и в ряде случаев уголовная ответственность", - сказано в материалах.

В МВД отметили, что подать уведомление можно через портал "Госуслуг".

Так, за неуведомление о наличии паспорта иностранного государства или ВНЖ гражданин РФ может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.