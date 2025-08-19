Основные штаммы вируса остались прежними, с которыми организм уже знаком, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Эпидемический подъем заболеваемости инфекциями, который начнется в сентябре, в текущем году не будет выходить на пандемические пики, благодаря в том числе иммунной памяти организма. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Существует всемирная система мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа, и каждый год мы изготавливаем новую вакцину к началу эпидсезона [в сентябре]. Мы в данном случае ориентируемся на циркуляцию вирусов, которая была в южном полушарии, там изучаются, определяются наиболее актуальные штаммы. В этом году в вакцине, которую сейчас изготавливает наша промышленность, заменен один штамм "Пхукет", это грипп B, все остальные штаммы остались теми же самыми. Это означает, что эпидемический подъем [заболеваемости] не будет выходить на пандемические пики, потому что в любом случае организм уже знаком с этим вирусом, <…> иммунная память будет защищать нас от уже знакомых лидеров", - сказал он.

Однако Онищенко предостерег, что такая ситуация не означает того, что не будут появляться или же лидировать другие штаммы вирусов. Он также добавил, что грипп проявляется, как правило, тяжелыми формами течения. Во время заболевания им необходимо находиться дома, чтобы не допустить заражения других людей.