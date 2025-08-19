Эксперимент пройдет в дошкольных учреждениях 22 регионов, включая Москву

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России с 1 сентября текущего года запустит апробацию программы "Разговоры о важном" для воспитанников детских садов в возрасте от 3 до 7 лет, эксперимент пройдет в дошкольных учреждениях 22 регионов, включая Москву. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с решениями министерства, и подтверждением этой информации представителем ведомства.

Темы занятий для дошкольников будут связаны с важностью семьи и дружбы, развитием навыков общения и сотрудничества, формированием нравственных качеств - доброты, честности, справедливости, милосердия, а также с изучением истории, уважением к культуре России и воспитанием любви к Родине.

"Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру", - заявил газете министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, занятия будут проходить в понятной и увлекательной форме, соответствующей возрасту детей.

В Минпросвещения добавили, что формат предусматривает интерактивные элементы, включая игры, творческие задания и чтение книг.

Как уточнили газете в министерстве, пилотный проект продлится до конца года. По его результатам будет принято решение о возможном распространении программы во всех государственных детских садах страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады. В октябре 2024 года он отмечал, что базовые ценности страны нужно доступно и аккуратно доводить до самых маленьких россиян.