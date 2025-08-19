В Хабаровском крае предупредили о перебоях с интернетом 3 сентября

Это связано с проведением парада

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета могут отмечаться в день проведения парада в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Это связано с усилением мер безопасности на время проведения праздничных мероприятий. Временные ограничения сотовой связи в районах массового скопления людей и вблизи инфраструктурных объектов - мера, направленная на предотвращение возможных угроз, в том числе с использованием дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временные перебои в работе интернета не связаны с телекоммуникационной инфраструктурой и могут затронуть абонентов всех мобильных операторов связи. Ограничения носят временный характер и не распространяются на проводной интернет и Wi-Fi.

Такое ограничение действовало также во время парада 9 мая. В центре города не было возможности сделать звонки, выйти в интернет, отправить сообщения через мессенджеры, не работала оплата картами. В регионе продолжает действовать ограничение на использование любых видов беспилотных воздушных судов. Решение было принято еще в 2023 году для усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности.

В правительстве Хабаровского края попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам и подготовиться заранее - снять наличные для оплаты товаров и услуг в случае сбоев в работе банковских терминалов, предупредить близких о запасных каналах коммуникации и заблаговременно скачать файлы или необходимую информацию на мобильные устройства, чтобы они были доступны в режиме офлайн. Возможность связаться с экстренными службами по номеру 112 остается.

Военный парад в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны пройдет в Хабаровске впервые 3 сентября 2025 года. В населенных пунктах края в преддверии празднования состоится более 350 праздничных мероприятий.