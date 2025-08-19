Оно находилось на скале между Науканом и Уэленом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Древнее поселение Санлук нашли на Чукотке на скале между Науканом и Уэленом. О существовании этого укрепленного поселка знали только по описанию 1959 года, написал в своем телеграм-канале глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Поселение можно назвать настоящей природной крепостью: труднодоступность защищала его жителей от нападения. Подобраться к нему с одной стороны не дает крутой обрыв, с другой - отвесная сопка. О существовании этого укрепленного поселка знали только по описанию 1959 года. Санлук находится высоко над уровнем моря, на скалистом берегу. После этого никто не обследовал руины поселения - определить точное местоположение памятника археологии не удавалось. Консультант Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Игорь Натаквун достиг руин древнего поселения", - написал губернатор Чукотки.

Площадь развалин поселения около 50 на 80 м. Поселок защищен искусственно сооруженными каменными оградами. Здесь были найдены кремневый наконечник копья, обломок сланцевого ножа, нижняя часть топорика и другие предметы. Становище, по мнению экспертов, перспективно для дальнейших исследований.