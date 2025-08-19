Эксперт Пейрис: новая пандемия неизбежна, однако мир к ней не готов

Почетный профессор Гонконгского университета подчеркнул, что респираторные вирусы вызывают наибольшую обеспокоенность в качестве источника следующей пандемии

ГОНКОНГ, 19 августа. /ТАСС/. Следующая пандемия неизбежна, однако мир может оказаться подготовлен к ней не более, чем до пандемии COVID-19. Такое мнение выразил известный вирусолог, почетный профессор Гонконгского университета Малик Пейрис.

Ученый, открывший вирус атипичной пневмонии в 2003 году, подчеркивает, что наибольшую обеспокоенность в качестве источника следующей пандемии вызывают респираторные вирусы.

"Нам действительно необходимо уделять гораздо больше внимания тому, как мы справимся с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно", - приводит слова Пейриса газета South China Morning Post. "COVID-19 ясно показал нам, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия", - добавил вирусолог.

По его словам, в последние десятилетия вирусы животных стали передаваться человеку чаще, чем раньше. Новые вирусы появляются каждые три-четыре года, включая атипичную пневмонию, свиной грипп, COVID-19, ближневосточный респираторный синдром, лихорадку Эбола и вирус Зика. Интенсивное животноводство, рост мирового туризма и торговля экзотическими животными увеличили риск передачи новых вирусов от животных к человеку.

В качестве примера профессор указал на вспышку заболевания оспой обезьян (Mpox) в США в 2003 году, связанную с импортом инфицированных африканских животных, и на вспышку варианта Covid-19 Delta в Гонконге в 2022 году, источником которой стали импортированные хомяки, отметив, что распространение большинства вирусов не привело к пандемиям.

Наибольшую обеспокоенность ученого вызывает возможность новых респираторных вирусов вызывать пандемии из-за их быстрого распространения. Он уверен, что сохраняющийся риск возникновения новой пандемии подчеркивает необходимость подхода "единого здоровья", учитывающего здоровье человека, животных и окружающей среды, а не рассматривающего здоровье человека изолированно. "Без совместной работы экспертов во всех этих трех областях невозможно защитить здоровье человека и животных", - отмечает ученый.