Разработку запатентовали

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова разработали мобильный тренировочный комплекс для отработки оказания догоспитальной помощи в экстремальных ситуациях. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Изобретение представляет собой сборно-разборную конструкцию, и должно "существенно повысить эффективность и качество оказания само- и взаимопомощи за счет формирования психологической и физической тренированности в экстремальных условиях путем их имитации в замкнутом пространстве". В качестве существующих аналогов в документе к патенту указываются тренировочные комплексы, предназначенные для пожарных и спасателей.

Внутри и снаружи конструкция облицована съемными тентами с рисунками, имитирующими ту или иную чрезвычайную ситуацию. По ходу маршрута располагаются преграды, а также устанавливаются манекены, имитирующие пострадавших с различными повреждениями. Уточняется, что комплекс позволит проводить подготовку по разным сценариям как представителей силовых структур, так и гражданских организаций.

"К примеру, обучаемый в полном обмундировании после предварительной физической нагрузки (бег 1-3 км), проходя через вход, попадает в имитационный стенд с раздельными комнатами. Оператор последовательно или одновременно включает световые (вспышки, мигание стробоскопа) и звуковые (взрыв, крики, стрельба) эффекты, - описывают авторы один из возможных сценариев. - При данных воздействиях обучаемый продолжает двигаться по маршруту в сторону источников стонов, криков о помощи или возможного нахождения пострадавших. С целью создания помех и сложностей в процессе поиска, передвижения и оказания помощи в комнатах расставлены имитационные объекты (мебель, бытовая техника, упавшие перегородки и т. д.)".

Для затруднения видимости и ориентации в пространстве с помощью парогенератора выполняется задымление помещения. Подобравшись к пострадавшим, обучаемый должен определить очередность и последовательность оказания помощи. После чего, сориентировавшись в обстановке и выбрав наиболее безопасный маршрут, он начинает вынос пострадавших в сторону выхода.