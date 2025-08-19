На время ВЭФ закроют небо в радиусе 250 км от Владивостока

Ограничения будут действовать с 3 по 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Ограничение на использование воздушного пространства будет введено во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"С 00:00 часов 3 сентября (17:00 мск) по 24:00 6 сентября (17:00 мск) вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 км с центром во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет не коснется воздушных судов, выполняющих внутренние и международные рейсы, обеспечивающих безопасность и доставку участников форума, а также иных воздушных средств, выполняющих неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы также будут выполняться по расписанию.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.