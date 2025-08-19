Мошенники изобрели схемы обмана абитуриентов для хищения ценностей их родителей

По данным МВД, злоумышленники убеждают потенциальных жертв в необходимости подключить так называемую электронную книжку абитуриента на "Госуслугах" или зарегистрироваться на сайте вуза

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мошенники стали активно обманывать абитуриентов, используя схемы якобы получения электронных книжек через "Госуслуги" или регистрации на сайте вуза, после чего обвиняют молодых людей в финансировании украинских террористов и заставляют их отдать все денежные средства и ценности их родителей. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно им, мошенники через мессенджер связываются с абитуриентами, представляются сотрудниками приемной комиссии, убеждают в необходимости подключить так называемую электронную книжку абитуриента на "Госуслугах" или зарегистрироваться на сайте вуза. Жертвам после этого приходит одноразовый пароль, который они сообщают "работникам приемной комиссии". Спустя время им приходит сообщение о несанкционированном доступе к их учетной записи на "Госуслугах" и предлагается связаться со службой безопасности по номеру телефона, на который введенный в заблуждение человек перезванивает.

Сначала оператор сообщает молодым людям о попытке хищения средств и персональных данных, затем потенциальную жертву берут в оборот мнимые сотрудники всех возможных спецслужб, начиная с ФСБ и заканчивая Росфинмониторингом. В материалах отмечается, что лжеправоохранители, используя словесные манипуляции и уговоры, начинают обвинять бывших школьников в сотрудничестве с запрещенными организациями и финансировании террористических структур Украины и ВСУ, затем убеждают включить камеру во время звонка в Telegram и провести обыск в квартире под контролем якобы сотрудника спецслужбы. В ходе такого обыска перепуганного человека просят приложить фотографии имеющихся драгоценностей.

В дальнейшем мошенники опять связываются с потенциальной жертвой и сообщают о необходимости декларирования драгоценностей, которые нужно передать в "Главное управление ФСБ". Человеку дают четкие инструкции, как упаковать, кому и где передать ценности. Мошенники, чтобы показать законность своих действий и усыпить бдительность человека, не забирают ювелирные изделия с первого раза, ссылаясь на возникшую накладку. Они возвращают их и назначают новые дату и место, где уже похищают ювелирные украшения и другие ценности. Как правило, их забирает курьер.

Если человек к этому времени не распознает обман, то мошенники могут убедить его взять кредит под предлогом дальнейших следственных действий по факту якобы взлома аккаунта на "Госуслугах".

В МВД в связи с распространением этой схемы призывают россиян к бдительности. В ведомстве напомнили, что сотрудники спецслужб не связываются с людьми в мессенджерах, не предлагают участвовать ни в каких спецоперациях, не проводят обыски дистанционно, а на допросы и другие следственные мероприятия вызывают повесткой.