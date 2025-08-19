Изменения также затронут организации с долей участия в уставном капитале таких лиц от 10%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня рассмотрит правительственные поправки в Налоговый кодекс - иноагентов лишат возможности использования налоговых преференций. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к комиссии.

Льготы будут ограничены гражданам и организациям, имеющим статус иностранного агента. Изменения также будут введены в отношении организаций с долей участия в уставном капитале таких лиц от 10%.

Иноагентам будет ограничено применение пониженных ставок по налогу на прибыль, а также освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).