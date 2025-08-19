УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Монголии, собравшиеся в Бурятии в ходе учений "Селенга", почтили память воинов, принимавших участие в битве на реке Халхин-Гол в 1939 году. Мероприятие состоялось у Памятника героям боев на Халхин-Голе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В мероприятии приняли участие руководитель учений от российской стороны Герой России генерал-майор Владимир Белявский, руководитель учений от монгольской стороны бригадный генерал Цэвэнхуу Буяндэлгэр, начальник отдела пограничной комендатуры города Кяхта полковник Михаил Копин, глава Кяхтинского района Андрей Фомин, воспитанники Центра специальной физической подготовки и выживания "Ирбис", жители и гости города", - сообщили в пресс-службе.

По словам Белявского, связь воинов России и Монголии сохраняется и становится только крепче. "Закаленная в боях на Халхин-Голе наша дружба прошла испытание временем, и сегодня мы по-прежнему ею дорожим. Эти символические слова, которые на данном памятнике нанесены. Они выражают в деле наше стремление быть ближе друг к другу", - сказал он.

11 мая 1939 года японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана. В результате шестидневных боев японская армия была разгромлена и обратилась с просьбой о прекращении военных действий, 16 сентября 1939 года бои на Халхин-Голе были завершены.

"Советское правительство, выполняя взятое на себя обязательство от 12 мата 1936 года, оказало Монгольской Народной Республике военную помощь в разгроме японских войск", - отметили в ВВО.

Ежегодные российско-монгольские военные учения "Селенга" начались 16 августа на полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии. В ходе учений будут задействованы штурмовая и армейская авиация, расчеты беспилотных летательных аппаратов, расчеты артиллерии, танковые экипажи, мобильные группы на багги и мотоциклах, подразделения специального назначения от двух сторон.