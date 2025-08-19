Акция стартовала в августе 2023 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народному фронту за два года целевого сбора для поддержки военных медиков в зоне СВО удалось собрать более 600 млн рублей. Как рассказали ТАСС в президентском движении, изначально средства шли на закупку портативного медицинского оборудования, сегодня они позволяют оснащать эвакуационные группы комплексно - защитой, техникой и средствами мобильности.

Сбор для помощи военным медикам стартовал в августе 2023 года. "За это время удалось собрать более 617 млн рублей. Сбор начинался с закупки портативного медицинского оборудования, а сегодня позволяет направлять медикам оборудование для комплексной защиты эвакуационных групп и обеспечения их мобильности", - рассказали в Народном фронте.

В движении уточнили, что для наземной эвакуации доставлено 180 автомобилей (УАЗы, "Нивы", машины скорой помощи), более 100 единиц мототехники (квадроциклы, багги, мотоциклы с прицепами), 200 эвакуационных тележек с электроприводом, 2,5 тыс. носилок и волокуш и 1,5 тыс. медицинских рюкзаков. Для воздушной эвакуации подготовлены 220 тепловых конвертов, для водной - 50 лодок и плотов на бензиновом и электрическом двигателях.

Отдельное внимание уделено безопасности эвакуационных групп: закуплены 550 комплектов защиты для автомобилей, включая средства радиоэлектронной борьбы и детекторы дронов, а также 115 комплектов для водителей, включающих противоосколочные костюмы, очки и дрон-детекторы.

По словам представителей Народного фронта, врачи на передовой ежедневно рискуют жизнью, эвакуируя раненых в самых сложных условиях - под обстрелами и атаками вражеских дронов. Малогабаритные средства эвакуации и специальные защитные комплекты позволяют работать там, куда невозможно подъехать на крупной технике. Сбор для военных медиков продолжается. Присоединиться к акции можно на сайте "Все для Победы!"

"Мы четко понимаем, какая техника нужна именно здесь и сейчас. У эвакуационных групп есть все необходимое для работы там, где крупная техника не проедет. Любая техника - расходный материал, но главное, что все это спасает жизни каждый день", - отметила представитель Народного фронта Юлия Зимова.