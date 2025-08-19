Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 21 градуса прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 19-21 градус тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.