В ОП рассказали о возможных последствиях сокращенного четверга для молодых отцов

Председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова отметила, что введение такой нормы может привести к дискриминации при приеме на работу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Введение сокращенного рабочего дня в четверг для молодых отцов может негативно сказаться на самом сотруднике, так как его менее охотно будут брать на работу. Также лучше определить не фиксированные часы по четвергам, а дать возможность отцам самим выбирать время, которое им удобнее провести с детьми, такое мнение выразила ТАСС первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

"В разных странах существуют разные меры поддержки отцов малолетних детей, но в основном это все-таки возможность взять дополнительный отпуск. Что касается этого предложения, то дополнительное время для отцов, которое они бы могли провести с детьми - это было бы хорошо. Но тут очень много вопросов, которые подлежат еще разъяснению. Во-первых, за чей счет, условно говоря, это все будет? Государство будет оплачивать эти часы или работодатели? Если работодатели, то с ними нужно ввести серьезный разговор на эту тему", - сказала она.

Большое значение имеет должность и график работы отцов - будет тяжело подстроиться под все случаи, так как есть работа, которая требует постоянного присутствия человека на месте, и если он будет уходить с работы раньше, то нужно придумать, кто должен его замещать. "Конечно, тут еще есть риск дискриминации - работодатель будет менее охотно брать на работу молодых отцов, потому что им будет невыгодно предоставлять такую меру поддержки. Кроме того, это очень сложно будет все проверить - реально ли мужчина, высвободившись от работы, будет уделять это время заботе о семье, о ребенке? Это уже тут останется на совести только тех, кто воспользуется этой мерой поддержки", - добавила Тополева-Солдунова.

Если же предлагается, чтобы государство взяло на себя возмещение расходов работодателю, то по всей стране это будут немалые средства, отметила эксперт. "Есть еще вопрос - как тогда быть с отцами в многодетной семье, или в семье, где есть ребенок-инвалид? Почему на них не распространяется такая привилегия? Потому что тогда нужно и о таких категориях тоже думать, иначе это не выглядит очень справедливо", - добавила она.

По мнению Тополевой-Солдуновой, также непонятно, зачем фиксировать четвергом время, которое отцы могут потратить на своих детей. "Если уж такую возможность предоставлять, то пусть человек сам выберет, когда ему эти два часа удобнее взять", - подытожила она.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести сокращенный рабочий день для молодых отцов, сообщили в Telegram-канале Shot. Депутат предлагает сократить рабочий день в четверг, так как он самый незагруженный, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов. По его мнению, это позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.