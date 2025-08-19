Случаи заболевания этой инфекцией единичные, пояснил заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Зафиксированные случаи заболеваемости менингококковой инфекцией в РФ являются скорее единичными, включение вакцинации от этой инфекции в национальный календарь прививок не требуется. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"1200 случаев [менингококковой инфекции в РФ в этом году] - это много, но это не значит, что нужно вводить [обязательную] вакцинацию. Вакцинация от менингита у нас делается по меньшей мере лет 50. И она входит в календарь прививок по эпидпоказаниям", - сказал он.

Онищенко уточнил, что тех лиц, которые контактировали с 1 200 заболевшими, обязательно необходимо привить. Вакцинировать же всех от менингококковой инфекции в России нет необходимости. "С точки зрения заболеваемости менингитом 1 200 случаев на 146 миллионов - это единичные случаи. Надо людям объяснить: да, идет рост, но мы разобрались с каждым случаем. Условно говоря, если бы появился новый штамм - одно дело, а в данном случае сразу всех поголовно прививать - это неправильно. Потому что у нас национальный календарь прививок, прежде всего, касается детей первого года жизни", - подытожил эксперт.

Ранее издание РБК, ссылаясь на инфекционистов, сообщило о 1 200 зарегистрированных случаях менингококковой инфекции в России в этом году. Уточняется, что заболеваемость по сравнению с прошлым годом уже увеличилась в два раза. Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщал о том, что ситуация с менингококковой инфекцией в России в настоящее время является стабильной, а заболеваемость в виде отдельных случаев наблюдается ежегодно.