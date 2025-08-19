На Кубани прогнозируют учащение экстремальных погодных явлений

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Усиление природных явлений на фоне изменения климата ожидается в Краснодарском крае, что приведет к учащению паводков, засух и штормов. О так называемом рваном климате, при котором экстремальные погодные проявления становятся все более частыми, рассказал ТАСС член экологического совета при губернаторе края Вениамин Голубитченко.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия паводков в Туапсинском районе, накрывших поселки 3 августа. Четыре моста в результате наводнения в регионе были разрушены, в муниципалитете был введен режим ЧС. В зоне подтопления находились порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов. Также на Кубани ежегодно фиксируется засуха, в результате которой гибнут урожаи. Так, в текущем году аграрии собрали почти на 30% меньше зерновых, чем в прошлом году.

"Частота наводнений непредсказуема, но в целом все чаще и чаще это уже происходит. В связи с изменением климата, и как это неоднократно утверждалось в различных вариантах учеными, "рваный", или "нервный", климат будет характеризоваться либо слишком сильными засухами, либо сильными дождями, либо сильными ветрами - все явления будут усиливаться. Если уж дождь, то ливень. Если уж жара, то это очень высокие температуры. Если уж мороз, то близкий к такому состоянию, которого давно не достигал. Если уж ветер, то штормовой. Поэтому нужно быть максимально готовыми к разным погодным проявлениям", - сказал эксперт.

Он отметил, что в последние годы интервал между сильными наводнениями на Черноморском побережье значительно сократился, так как раньше подобные явления происходили примерно раз в 5-10 лет, и это считалось обычной цикличностью. По словам Голубитченко, сейчас же в ряде районов они фиксируются раз в 2-3 года, что указывает на ускорение климатических процессов.